Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video
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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini 5 dakikada ve tek celsede sonlandırdı. Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin şimdi de eski eşine son paylaşımıyla gönderme yaptığı konuşuluyor. İşte Hadise’nin o paylaşımı!