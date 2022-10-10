Video Magazin Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video

Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video

10.10.2022 | 22:58

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Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 00:54
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 10.10.2022 | 22:58
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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini 5 dakikada ve tek celsede sonlandırdı. Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin şimdi de eski eşine son paylaşımıyla gönderme yaptığı konuşuluyor. İşte Hadise’nin o paylaşımı!

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