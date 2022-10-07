Şarkıcı Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video
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Şarkıcı Tuğba Özerk, 16 ay önce evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile dün anlaşmalı olarak boşandı. Özerk, boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. İşte Tuğba Özerk'in, Sefo'nun dillere dolanan Isabelle şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar..