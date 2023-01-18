Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı 21 Ocak’ta başlıyor | Video

İstanbul’da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, Harun Can’ın eşsiz seslendirmesi ve Demir Demirkan’ın müzikleriyle 21 Ocak Cumartesi günü atv ve MinikaGO ekranlarında olacak.