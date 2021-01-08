Zehir çetelerini böyle çökerttiler! 40 şüpheli tutuklandı | Video

Narkotik Masası Polisleri’nin İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 43 zehir tacirinden 40’ı tutuklandı. Helikopter destekli operasyon anları havadan ve karadan olmak üzere polis kameralarına böyle yansıdı.