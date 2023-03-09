Abdullah Avcı: "Belki de Trabzon’da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor" | Video 09.03.2023 | 14:30 Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, harika duygular yaşadığını belirterek, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın’ deseler buna kimse ‘hemen böyle olacak’ demezdi” ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'daki görevinden istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve kulüp personeliyle vedalaşmak için dün kente geldi. Bordo-mavili kulüpte yöneticiler, futbolcular ve personelle vedalaşan Avcı, bugün de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.Çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Selçuk Kılıç tarafından Abdullah Avcı'ya içinde 'kasket' bulunan bir çerçeve hediye etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yüksek enerjili bir şehirde görev yaptığını belirterek, "Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da, geçen süreçte de, kırılan rekorlarda da herkesin, taraftarın, yönetimin, çalışanın, personelin, sizlerin herkes bunun bir parçası. Yabancı oyunculara söylerken, 'Together' hep beraber kazanıyoruz, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını uzun senedir beklenen şampiyonluğu aldık. Harika duygular yaşadık" dedi.Ayrılışların da örnek olması gerektiğini vurgulayan Avcı, "Trabzon ve Trabzonspor'a gelirken 'böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın' deseler buna kimse 'hemen böyle olacak' demezdi. Şükürler olsun. İyi niyetli, samimi oluyorsan, hayat sana bunun fırsatlarını bir yerde, bir şekilde veriyor. Böyle büyük camiada bunun örtüşmesi benim adıma son derece mutluluk verici. Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."O kasketle müzede kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim, onun için şükürler olsun diyorum" diyen Avcı, "Bana gelirken yerel basın ile ilgili çok zorlanırsın dediler. Ama hakikaten 27-28 ayda bana ve takıma verdiğiniz destek. Çok içine girmedim ama anlattıkları gibi değilsiniz. Yörenin insanısın. Duyguları çok yoğun yaşıyoruz. Ya dipte, ya da tepede yaşıyoruz. Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum. Bu kulüp, büyük, enerjiyi yüksek şehir. Çok büyük potansiyeli var. Müzede yer almak hedefimdi. O kasketle orada kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim. Onun için şükürler olsun diyorum. Trabzon nasıl kasket şehriyse, Trabzonspor'da benim başımın üstünde aynı zamanda" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.