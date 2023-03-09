Abdullah Avcı: "Belki de Trabzon’da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor" | Video
Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, harika duygular yaşadığını belirterek, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın’ deseler buna kimse ‘hemen böyle olacak’ demezdi” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Selçuk Kılıç tarafından Abdullah Avcı'ya içinde 'kasket' bulunan bir çerçeve hediye etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yüksek enerjili bir şehirde görev yaptığını belirterek, "Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da, geçen süreçte de, kırılan rekorlarda da herkesin, taraftarın, yönetimin, çalışanın, personelin, sizlerin herkes bunun bir parçası. Yabancı oyunculara söylerken, 'Together' hep beraber kazanıyoruz, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını uzun senedir beklenen şampiyonluğu aldık. Harika duygular yaşadık" dedi.
"BELKİ DE TRABZON'DA İLK DEFA BÖYLE BİR AYRILIK OLUYOR"
Ayrılışların da örnek olması gerektiğini vurgulayan Avcı, "Trabzon ve Trabzonspor'a gelirken 'böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın' deseler buna kimse 'hemen böyle olacak' demezdi. Şükürler olsun. İyi niyetli, samimi oluyorsan, hayat sana bunun fırsatlarını bir yerde, bir şekilde veriyor. Böyle büyük camiada bunun örtüşmesi benim adıma son derece mutluluk verici. Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"MÜZEDE YER ALMAK HEDEFİMDİ"
"O kasketle müzede kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim, onun için şükürler olsun diyorum" diyen Avcı, "Bana gelirken yerel basın ile ilgili çok zorlanırsın dediler. Ama hakikaten 27-28 ayda bana ve takıma verdiğiniz destek. Çok içine girmedim ama anlattıkları gibi değilsiniz. Yörenin insanısın. Duyguları çok yoğun yaşıyoruz. Ya dipte, ya da tepede yaşıyoruz. Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum. Bu kulüp, büyük, enerjiyi yüksek şehir. Çok büyük potansiyeli var. Müzede yer almak hedefimdi. O kasketle orada kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim. Onun için şükürler olsun diyorum. Trabzon nasıl kasket şehriyse, Trabzonspor'da benim başımın üstünde aynı zamanda" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
01:59
Amatör küme maçında olay! Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırdı | Video 09.03.2023 | 12:09
04:25
00:07
Bayern Münih 2-0 PSG MAÇ SONU | Tribünlerde müthiş sevinç | Video 09.03.2023 | 07:25
01:36
Fiorentina - Sivasspor CANLI İZLE TV8,5 LİNK 09.03.2023 | 06:33
01:32
Gent - Başakşehir maçı CANLI İZLE EXXEN LİNK 09.03.2023 | 06:32
02:49
Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Zico galibiyetin şifrelerini verdi | Video 09.03.2023 | 06:31
02:06
Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı 08.03.2023 | 14:58
02:20
Enner Valencia: "Sözleşme görüşmeleri devam ediyor" | Video 08.03.2023 | 11:13
07:53
03:36
03:12
Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı | Video 05.03.2023 | 14:20
04:11
00:39
Sahaya giren davetsiz misafir ilginç görüntülere sahne oldu | Video 04.03.2023 | 15:59
00:37
Kırmızı kart gören Ante Erceg çılgına döndü! Hakemin not kağıdını yırttı! 04.03.2023 | 11:52
01:14
01:13
Roberto Mancini'den Zaniolo yorumu | Video 03.03.2023 | 09:39
02:21
'Omuz Omuza' kampanyasında 845,7 milyon lira yardım toplandı | Video 02.03.2023 | 09:29
03:54
Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video 02.03.2023 | 08:38