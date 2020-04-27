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OTOMATİK OYNAT
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08:22
Mehmet Altıparmak'ın hedefi Süper Lig 27.04.2020 | 23:02
07:15
Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi 27.04.2020 | 20:51
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Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım İddiası 27.04.2020 | 17:09
01:49
Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış 27.04.2020 | 17:05
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Transfer piyasası değişecek 27.04.2020 | 17:05
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Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif 27.04.2020 | 17:04
01:31
Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı 27.04.2020 | 17:04
00:52
Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası 27.04.2020 | 17:03
00:47
İspanya'dan Galatasaray için transfer iddiası 27.04.2020 | 17:03
01:03
Galatasaray için Bruma iddiası 27.04.2020 | 17:03
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Edin Visca Fenerbahçe'yi istiyor 27.04.2020 | 17:02
01:50
Emre Belözoğlu: Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız 27.04.2020 | 17:02
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Luis Nani: Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik 27.04.2020 | 17:02
10:01
11:56
Bülent Uygun: "Altyapılara Destek Olmalıyız" 27.04.2020 | 15:31
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Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 27.04.2020 | 10:45
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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Adam Stachowiak açıklaması 26.04.2020 | 21:00
Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergilerken oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.