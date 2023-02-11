Video Spor Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile görüntülü görüştü | Video
Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile görüntülü görüştü | Video

Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile görüntülü görüştü | Video

11.02.2023 | 17:07

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mesut ile görüntülü görüştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile görüntülü görüştü | Video 00:41
Arda Güler enkazdan kurtarılan Mesut ile görüntülü görüştü | Video 11.02.2023 | 17:07
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 00:09
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 11.02.2023 | 10:17
Fenerbahçe’nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video 00:26
Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor | Video 10.02.2023 | 13:56
Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz | Video 04:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut: "Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz" | Video 10.02.2023 | 13:56
Muslera, koltuk değnekleriyle çalışmalara destek verdi | Video 03:06
Muslera, koltuk değnekleriyle çalışmalara destek verdi | Video 10.02.2023 | 13:56
Robin van Persie’den Türkiye’ye destek | Video 00:30
Robin van Persie'den Türkiye'ye destek | Video 10.02.2023 | 11:03
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem’e Beşiktaş sözü | Video 02:13
84 saat sonra enkazdan çıkarılan Kerem'e Beşiktaş sözü | Video 10.02.2023 | 09:42
Galatasaray, Zaniolo transferini depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan’ın videosuyla duyurdu 00:21
Galatasaray, Zaniolo transferini depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın videosuyla duyurdu 09.02.2023 | 15:57
Fatih Karagümrük’ten saygı duruşu | Video 00:14
Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 15:04
Cedi Osman: Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz | Video 00:48
Cedi Osman: "Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" | Video 09.02.2023 | 10:17
Okan Buruk’tan yardım çalışmalarına destek | Video 01:55
Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 01:24
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 02:30
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 08.02.2023 | 16:12
Cenk Tosun’dan yardım çalışmalarına destek | Video 02:15
Cenk Tosun'dan yardım çalışmalarına destek | Video 08.02.2023 | 16:12
Mert Günok: Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur | Video 01:58
Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" | Video 08.02.2023 | 16:12
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 00:29
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 07.02.2023 | 15:52
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık | Video 09:04
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık" | Video 05.02.2023 | 08:43
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 04:48
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 05.02.2023 | 16:34
Alkışlar hakem Bektaş Onur’a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 00:12
Alkışlar hakem Bektaş Onur'a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 05.02.2023 | 16:34
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11’ler | Video 00:57
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'ler | Video 05.02.2023 | 12:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA