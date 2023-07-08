Video Spor Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video

Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video

08.07.2023 | 10:39

Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda henüz 12 yaşındayken yetenekleri ile dikkati çeken genç yıldız futbolcu Arda Güler’in İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer olmasıyla altyapıdaki antrenörü, oyuncularının başarıları ile gurur duyuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e, Fenerbahçe'den 6 yıllık sözleşme ile transfer olan genç yıldız futbolcu Arda Güler'in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği'ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor. Güler'in futbol yeteneği, henüz 12 yaşındayken ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Mahmut Şafak tarafından keşfedildi. Öğretmeni Şafak'ın tavsiyesi üzerine Gençlerbirliği altyapısında çeşitli yaş gruplarında müsabakalara çıkan Güler, Gençlerbirliği - Osmanlıspor karşılaşmasını takip etmeye gelen Fenerbahçe scout ekibinin raporlaması üzerine İstanbul ekibine henüz 15 yaşındayken transfer oldu.

"BİZ DEĞİL, O BİZİ BULDU"
Arda Güler'in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, "Arda'nın Gençlerbirliği'ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Ailesinden de izin alarak, Ankara'nın en iyi yetiştirici kulübü olan Gençlerbirliği'nde yetişebileceği düşünerek bize geldi. Arda, U11'deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu" diye konuştu.

"TESADÜFEN ARDA'YI RAPORLAMIŞLAR"
U13 yerel ligde oynarken Güler'in ön plana çıktığını aktaran Erel, "U14 Akademi Ligi'ndeyken iç sahada Osmanlıspor ile karşılaşmamız vardı. Bu müsabaka, Fenerbahçe'nin scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Osmanlıspor'un bir oyuncusunu izlemeye gelmişler fakat tesadüfen Arda'yı raporlamışlar" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ BİR MARKADIR"
Gençlerbirliği altyapısından çıkan futbolcuların Süper Lig'de ve Avrupa'daki liglerde kendini gösterdiğini dile getiren Erel, "Şu anda Gençlerbirliği bir markadır. Türkiye'nin yetiştirici kulüplerindendir. Şu anda da Arda gibi yetişmekte olan nice oyuncularımız bulunmaktadır" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 02:59
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 08.07.2023 | 10:39
Arda Güler: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum | Video 03:01
Arda Güler: "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum" | Video 07.07.2023 | 15:12
Arda Güler’in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 00:29
Arda Güler'in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 07.07.2023 | 13:40
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe’ye bu video ile veda etti 02:57
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe'ye bu video ile veda etti 06.07.2023 | 15:54
Arda Güler Real Madrid’e gidiyor! İşte Fenerbahçe’nin alacağı rakam | Video 05:27
Arda Güler Real Madrid'e gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin alacağı rakam | Video 06.07.2023 | 10:37
Galatasaray 3-4 Hull City MAÇ SONU | Okan Buruk: En kısa zamanda Icardi’nin aramızda olmasını bekliyoruz | Video 09:35
Galatasaray 3-4 Hull City MAÇ SONU | Okan Buruk: "En kısa zamanda Icardi’nin aramızda olmasını bekliyoruz" | Video 06.07.2023 | 08:33
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları | Video 05:20
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları | Video 05.07.2023 | 12:33
Icardi imzayı attı mı? Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi | Video 04:57
Icardi imzayı attı mı? Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi | Video 05.07.2023 | 12:20
Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul’a geldi | Video 04:14
Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul'a geldi | Video 03.07.2023 | 08:31
Al Hilal, Jorge Jesus’a emanet | Video 00:50
Al Hilal, Jorge Jesus'a emanet | Video 02.07.2023 | 08:44
Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var | Video 02:18
Okan Buruk: "Bu sene çifte hedefimiz var" | Video 29.06.2023 | 08:35
Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal’a emanet | Video 01:03
Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet | Video 29.06.2023 | 08:35
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video 00:22
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video 28.06.2023 | 15:03
Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video 01:23
Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video 28.06.2023 | 13:19
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video 01:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video 28.06.2023 | 13:20
Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Yıldız isim İstanbul’a geliyor | Video 01:22
Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video 26.06.2023 | 15:58
Abdullah Avcı Fenerbahçe’ye gelecek mi? Taraftardan Ali Koç’a tepki | Video 03:38
Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelecek mi? Taraftardan Ali Koç'a tepki | Video 26.06.2023 | 15:57
Icardi’nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Video 06:23
Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Video 26.06.2023 | 15:52
Golü önlemek isteyen kaleci, rakip forvetin ayağını kırdı | Video 02:39
Golü önlemek isteyen kaleci, rakip forvetin ayağını kırdı | Video 26.06.2023 | 10:54
İstanbul’da U17 maçında kavga çıktı | Video 00:46
İstanbul'da U17 maçında kavga çıktı | Video 26.06.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA