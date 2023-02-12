Burak Yılmaz gözyaşlarına boğuldu! Oğuzhan Özyakup gol sonrası yürekleri dağladı | Video
Hollanda 1. Ligi'nin 21. hafta maçında Burak Yılmaz'ın, Oğuzhan Özyakup'un ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'e konuk oldu. Fortuna Sittard, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıkarken, Burak Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Maçın tek gölünü atan Oğuzhan Özyakup ise "Türkiye için dua edin" yazılı tişortü tribünlere gösterdi.
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