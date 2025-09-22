Video Spor Domenico Tedesco: "Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok" | Video
22.09.2025 | 09:05

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco, Kasımpaşa karşısında ikili mücadelelerde başarısız olduklarını söyleyerek, "Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" dedi.

Taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Pek çok anlamda kötü bir maçtı. Hem sahaya koyduğumuz enerji hem aldığımız pozisyon hem top kayıpları ve ikili mücadeleleri kazanmamız anlamında. Eğer ikili mücadeleleri kazanamazsanız rakip 9 kişi de kalsa iyi oynayamazsınız. Aslında maça iyi başladık. Golü de bulmuştuk. Takım iyi bir oyun sergiliyordu. Ancak ikinci yarı performansımız düştü. Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" ifadelerini kullandı.
Domenico Tedesco: Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok | Video 02:49
