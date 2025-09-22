Domenico Tedesco: "Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok" | Video
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco, Kasımpaşa karşısında ikili mücadelelerde başarısız olduklarını söyleyerek, "Golü yedikten sonra enerjimiz düştü, yok gibiydi. Böyle bir maçta berabere kaldığımızda benim için mağlubiyetten bir farkı yok" dedi.
