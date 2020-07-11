Emre Bol'dan flaş Galatasaray eleştirisi! "Tek suçlu Covid-19"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren Bol, "Galatasaray'da herkes işini gücünü çok düzgün yaptı. Tek suçlu corona virüsü" ifadelerini kullandı.