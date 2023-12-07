Video Spor Enis Bardhi: "Henüz en iyimi gösteremedim" | Video
Enis Bardhi:

Enis Bardhi: "Henüz en iyimi gösteremedim" | Video

07.12.2023 | 09:02

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Türkiye Kupası'nı önemli bir hedef olarak gördüklerini söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis Bardhi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim açımızdan önemli bir galibiyet. Biz kupayı önemli bir hedef olarak görüyoruz. Trabzonspor için hem ligde hem de aynı zamanda kupayı kazanmak doğal hedeflerden bir tanesi. Bunu gerçekleştirebilmek için ilk adımı atabildiğimiz için mutluyuz. Önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı gayet mutlu olduğunu dile getiren Bardhi, "Tabii ki her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Hocamızın kararlarına her zaman saygı duyup sahada olduğum süreç boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi başladığım bir sezon oldu. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu kaydeden Bardhi, "Takımın çok büyük olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabii ki düşünebilirsiniz. Şehre baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. İster istemez herkesin üzerinde baskı hissettiriyor. Milli takımda kafa daha rahat oynayabilirsiniz. Daha net ve rahat olarak kendinizi gösterebiliyorsunuz. Ben de henüz en iyimi gösteremedim" ifadelerini kullandı.

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