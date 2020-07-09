Erman Toroğlu: Galatasaray'da başkanlık için taht kavgaları başladı
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Galatasaray'ın başkanlık gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'da başkanlık için taht kavgaları başladı" ifadelerini kullandı.