Erman Toroğlu'ndan Süper Lig yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir'in Kayserispor'u yenerek şampiyon olmasının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Türkiye'de maskeli balo bitti. Maskeli balo oynandı esas oğlan şampiyon oldu. Tebrik ederim onları. Statta anlayamadığım işler oldu. Yıllarca oluyor beni savcılığa veriyorlar. Bu senenin adını maskeli balo koydum ondan böyle konuşuyorum seyirciler kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.