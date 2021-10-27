Video Spor Farioli, Newcastle'a mı gidiyor? Başkan Süleyman Hurma, SABAH TV'ye açıkladı | Video
Farioli, Newcastle'a mı gidiyor? Başkan Süleyman Hurma, SABAH TV'ye açıkladı | Video

Farioli, Newcastle'a mı gidiyor? Başkan Süleyman Hurma, SABAH TV'ye açıkladı | Video

27.10.2021 | 16:17

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Geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da devam ettiren ve 10 hafta sonunda topladığı 18 puanla altıncı sırada yer alan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, SABAH TV'ye konuk oldu. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Süleyman Hurma, Newcastle United'ın Teknik Direktör Francesco Farioli'yi izlediği konusundaki iddiaları değerlendirdi.

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