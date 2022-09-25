Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Faroe Adaları - Türkiye maçını maç saatinde https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.