Video Spor Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video

Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video

25.09.2022 | 10:43

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A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Faroe Adaları - Türkiye maçını maç saatinde https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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