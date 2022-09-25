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Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 25.09.2022 | 10:43
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A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
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Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video 19.09.2022 | 09:13
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Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video 18.09.2022 | 15:26
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A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Faroe Adaları - Türkiye maçını maç saatinde https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.