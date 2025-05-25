Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı | Video 25.05.2025 | 08:42 Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Galatasaray'ın 25'nci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmesi ve 5. yıldızı kazanması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gece saatlerinde "sarı-kırmızılı" renklere büründü. Sarı kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı. Gece saatlerinde sarı ve kırmızı renklere bürünen köprü, hem boğaz trafiğinde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.