Fatih Terim'den Zorbay Küçük'e karşı sert sözler! | Video

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından GS TV'de "Gündem Özel" programında açıklamalarda bulundu. Terim, maçın hakemi Zorbay Küçük'e sert ifadeler kullandı.