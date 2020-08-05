Video Spor Fenerbahçe Fedor Smolov için girişimlere başladı

Fenerbahçe Fedor Smolov için girişimlere başladı

Fenerbahçe Fedor Smolov için girişimlere başladı
05.08.2020 | 21:28

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Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov'u kiralamak için harekete geçti.

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