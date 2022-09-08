Video Spor Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link

Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link

08.09.2022 | 15:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Eintracht Frankfurt Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 00:45
Ajax Rangers Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:13
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Sevilla Manchester City Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:03
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Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler https://www.exxen.com/tr adresinden üyelik alıp izleyebilirler.

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