Flaş Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor maçı yorumu "3 kupayı da alabilir" | Video

Trabzonspor'un Galatasaray'ı evinde 1 - 3 sporla mağlup ettiği derbi karşılaşmasının ardından flaş yorumlar art arda gelmeye devam ediyor! Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor derbi karşılaşmasının ardından tartışmalı ofsayt, penaltı pozisyonlarını değerlendirdi ve çok konuşulacak flaş açıklamalarda bulundu...