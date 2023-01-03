Gaziantep - Beşiktaş maçında VAR ve hakemler arasındaki konuşmalar yayınlandı | Video

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. İşte VAR ile hakemler arasında gerçekleşen diyaloglar.