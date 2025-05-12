Gaziantep, Türkiye Kupası Finali'ne hazır | Video 12.05.2025 | 10:35 Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali için Gaziantep'teki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep'te oynanacak olması kenttekiler tarafından sevinçle karşılanırken, büyük maç için hazırlıklar sürüyor. Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek taraftarların sorun yaşamaması ve kentte güzel vakit geçirmesi için her türlü önlem alınıyor. 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak olan heyecan dolu kupa finali öncesi hazırlıkların devam ettiği Gaziantep'te Vali Kemal Çeber, sürdürülen hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

GÜVENLİKTEN ULAŞIMA, KONAKLAMADAN STADYUM DÜZENLEMELERİNE KADAR HER ALANDA TİTİZLİKLE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Vali Kemal Çeber, kente yakışır bir final maçının olacağına inandığını ve maçın kusursuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını açıkladı. Güvenlikten ulaşıma, konaklamadan stadyum düzenlemelerine kadar her alanda titizlikle hazırlıkların yapıldığını ifade eden Vali Çeber, kente gelen tüm misafirleri huzur içerisinde karşılayıp, mutlu bir şekilde göndermek istediklerini söyledi.

"MİSAFİRLERİMİZİ MUTLU VE MESUT BİR ŞEKİLDE AĞIRLAMAK İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Ziraat Türkiye Kupası finali için birkaç boyutta hazırlık yaptıklarını söyleyen Vali Çeber, "Öncelikle hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de ülkemizin iki güzide kulübü Galatasaray ve Trabzonspor yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Oy birliği ile finalin Gaziantep'imizde oynanmasına vesile oldular ve biz karar alındığı andan itibaren tüm Türkiye gibi hem heyecanla bu finali bekliyoruz hem de şehir olarak hazırlanıyoruz. Karar alındıktan sonra tabi hemen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişimler kuruldu. Şehirde de bütün şehir birleşenleri olarak yapmamız gerekenler üzerine de çalışmalar yaptık. Şehirdeki odalarla, derneklerle, ilgili her kurumlarla üst üste toplantılarımız oldu. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve iki güzide kulübümüzün yetkililerinin de katıldığı toplantılar yaptık. Biz birkaç boyutuyla maça hazırlanıyoruz. Önce güvenlik boyutuyla hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız hemen hemen bütün planlamalarını kulüplerle ve federasyonla görüşerek tamamladılar. Burası bir huzur kenti. İnşallah huzur ve güven içerisinde gelen tüm misafirlerimizi mutlu ve mesut bir şekilde ağırlamak için güvenlik tedbirlerimizi aldık ve alıyoruz" dedi.

"GAZİANTEP MİSAFİRPERVERLİĞİYLE ÖNE ÇIKACAK"

Vali Çeber, "Şehir olarak da maça hazırlanıyoruz. Belediyelerimiz otobüs seferlerini, Gaziray seferlerini kupa finaline göre güncelliyor. Müzelerimizin açılış saatlerini kupa finalinden önceki 5 günden başlayacak şekilde akşam 17.00'dan akşam 21.00'a kadar uzattık. Gastronomisiyle meşhur Gaziantep'imizin tüm baklavacıları ve restoranları kendilerini o güne özgü hazırlıyorlar. Çünkü bizim en büyük özelliklerimizden birisi de Gazişehir olarak misafirperverliğimiz, güler yüzümüz, hoşgörümüzdür. Asil Gaziantep insanı olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya ve her türlü misafirliğe önem veren bir kentiz" ifadelerini kullandı.

Final günü için yönlendirme levhaları, karşılama yazıları ve bilgilendirme sistemlerinin de hazırlandığını belirten Çeber, "Tabi bizim hazırlığımız kadar gelen misafirlerimizin de kendileri için yapılan yönlendirmeleri, yönlendirmelere uyumları bizim için önemli. Şehrimize yaklaşan yollardan, havalimanımızdan tutun da otoban, otoyolumuza kadar her yerde yönlendirme levhalarımız, 'hoş geldin' yazılarımız da hazır olacak. Biz tüm taraftarlardan ve futbolseverlerden kendi konforları açısından uyarıcı ve bilgilendirici bu levhalara, kendilerine sunulan hizmetlere riayet etmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELEN HER TARAFTAR, GAZİANTEP'İN TADI DAMAĞINDA LEZZETLERİYLE DÖNECEK"

Gelen misafirlere stadyum çevresinde etkinlik alanları oluşturulacağını da bildiren Vali Çeber, taraftarların yüz boyamadan yerel lezzetlere kadar birçok deneyim yaşayabileceğini söyledi. Gaziantep'in turistik mekanlarında da yoğunluk olacağını aktaran Vali Çeber, "Şehir içinde özellikle kale bölgemizde yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim turistik bölgemiz, müzeler bölgemiz oralardır. Tüm esnafımızla, odamızla, belediyelerimizle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaten ben bugüne kadar Gaziantep'e gelip de tadı damağında kalmadan dönene rastlamadım. Gelen her taraftarımız da yine Gaziantep'in tadı damağında lezzetleriyle döneceklerdir" şeklinde konuştu.

"50 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANACAK"

Final maçının, kentin turizmine ve ekonomisine de canlılık getireceğini ifade eden Çeber, şehre yaklaşık 30 bini taraftar olmak üzere 50 bin ziyaretçi gelmesini beklediklerini ifade etti. Final maçı öncesi otellerde ve restoranlarda alınan önlemlere de değinen Vali Çeber, "Otellerimizin doluluk ve rezervasyon oranlarından da bu bilgilerimizi teyit ediyoruz. Diğer yandan belediyelerimiz ekranlar kurmayı düşünüyor. Bu tip etkinlikler her zaman bulunduğu şehirleri canlandırır. Yani otellerimizin bir anda doluluk oranları arttı. Otelci kardeşlerimizle de toplantı yaptık. Fiyatlandırma ve hizmet disiplininden hiç taviz vermeden, o güne özgü ekstra insanları yormayacak tedbirleri alıyoruz. Tüm restoranlarımız o güne özgü çalışan sayılarını güncelliyor. Tatlıcılarımız günlük üretim miktarlarını o güne göre artırıyor. Biz biliyoruz ki buradan dönen her bir taraftarın elinde bizim meşhur Gaziantep baklavası kutuları olacak. Biliyoruz ki restoranlarımıza gelen herkes Gaziantep gastronomisini tadacak ve lezzetleriyle dönecek. Kalealtı bölgemiz, Almacı Pazarı'mız Gaziantep'in kurutmalıklarıyla, yemenisiyle, diğer el sanatları ürünleriyle o gün kendilerini gelen taraftarlara hazırlayacak" diye konuştu.