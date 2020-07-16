Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Bu ülkenin..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Uluç, "Fatih Terim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yerli hoca." ifadelerini kullandı.