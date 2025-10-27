Video Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama:

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video

27.10.2025 | 13:59

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da futbol gündemine damga vuran bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis hesabı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

