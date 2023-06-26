Icardi'nin menajerinden flaş Galatasaray açıklaması | Video

Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'yi tekrar kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Özellikle Suudi Arabistan'dan ciddi talipleri olan Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino, "Galatasaray tarafıyla görüşüyoruz ama anlaşmaya yakın değiliz" dedi.