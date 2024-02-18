İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından, “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” dedi.
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