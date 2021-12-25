Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı!

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OTOMATİK OYNAT
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların 2. golünden önce Mostafa Mohamed'in Veysel Sarı'ya yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Veysel, Mostafa Mohamed'e kendisi takılıyor. Ben faul vermem." dedi.