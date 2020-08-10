Lyon'dan Luiz Gustavo için 10 milyon Euro!

Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Brezilyalı yıldızı kancayı takan Lyon, ilk olarak 8 milyon Euro'luk teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Fransızlar ikinci bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.