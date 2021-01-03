Video Spor Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum

Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum

Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum
03.01.2021 | 19:40

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A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan,"Dün keşke Falcao'nun Galatasaray'daki son maçı olsaydı diyorum. Falcao'nun sözleşmesini feshedemezsiniz. Ben başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum." ifadelerine kullandı.

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A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, "Falcao'da vücut gitmiyor bir yerde, tamam kalite var. Mesela Kadıköy'de o penaltıyı bence Falcao'dan başka kimse atamaz o baskı koşullarından. Altay'ın ne kadar iyi bir penaltı kalecisi olduğunu biliyoruz. Kalitesi var, Erzurumspor'a attığı gol, geçen sene Türk Telekom'da ofsayt sayılan golü ama vücutta bir sıkıntı var bu gerçek. Zaten Galatasaray Falcao'dan çıkmak istiyor. Dün keşke Falcao'nun Galatasaray'daki son maçı olsaydı diyorum. Falcao'nun sözleşmesini feshedemezsiniz. Ben başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum." ifadelerini kullandı.

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