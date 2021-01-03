Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum

A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan,"Dün keşke Falcao'nun Galatasaray'daki son maçı olsaydı diyorum. Falcao'nun sözleşmesini feshedemezsiniz. Ben başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum." ifadelerine kullandı.

A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan,ifadelerini kullandı.