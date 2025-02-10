Video Spor Rize'de futbol sahası boks ringine döndü | Video
Rize'de futbol sahası boks ringine döndü | Video

Rize'de futbol sahası boks ringine döndü | Video

10.02.2025 | 12:34

Rize'de oynanan Veliköyspor-Ünye 1957 Spor karşılaşmasında kavga çıkınca ortaya da spora yakışmayan görüntüler çıktı.

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Bölgesel Amatör Lig'in 19. haftasındaki 2. grup karşılaşmasında Veliköyspor kendi sahasında Ordu temsilcisi Ünye 1957 Spor'u ağırladı. Furkan Hakkı Kütükoğlu, Mazlum Bilici ve İbrahim Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada verilen hakem kararları 2 takım arasında gerginliğe neden oldu. Karşılaşmada ceza sahasının içerisinde 2 elle müdahale sonucunda Veliköyspor lehine 2 penaltının verilmediğini iddia eden oyuncular ile hakem arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından Veliköyspor aleyhine Ünye 1957 Spor'un kullanacağı bir penaltı kararı verilmesi üzerine sahada tartışma yaşanmaya başlandı. Karşılaşmanın sonlarında doğru Veliköyspor'un kullandığı penaltıda kaleciden dönen topa yeniden vuran sporcu meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da hakem Kütükoğlu endirekt serbest vuruş iddiasıyla golü iptal etti. Bunun üzerine daha da gergin geçen maçta bir anda futbolcular arasında kavga çıktı. Maçın son düdüğünün ardından teknik heyetinde sahaya girmesi ile kavga büyüdü ve ortaya amatöre yakışmayan görüntüler çıktı.
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