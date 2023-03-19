Video Spor Şenol Güneş: "Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" | Video
Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" | Video

19.03.2023 | 08:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım arasına 3 puan ile girdiklerini söyledi. Güneş, milli aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe derbisini iyi bir şekilde geçirmeleri durumunda daha farklı şeyler konuşabileceklerini dile getirdi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlayarak sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken maçtı. Rakibin de gücünü biliyoruz. Kendine güveni vardı. Konum ve isim olarak geride olsa bile rahatlıkla kontratağa çıkmayı becerebilen bir takım. İlk yarı tamamen oyuna hakimdik, kontratağa izin vermedik. Rakip kazanınca 1 ve 2. bölgeden hızlı çıkmaya çalıştı. Biz topu kullanırken geride ve yavaş kulandık. Kenarda ortalarımızı buluşturamadık. Toplamda 40'a yakın ortamız var. İlk yarı şut atmadık, ikinci yarı attığımız şutlar gol oldu. İyi taraflarından biri Ghezzal oyunda elinden geleni yaptı. Teknik ve oyun zekası iyi olduğu için çalıştı. İsabetli ortalar ne kadar iyi gelirse buluşmalar da o kadar kolay oluyor" şeklinde konuştu.

"3 PUAN İLE MİLLİ ARAYA GİRDİK"
İstanbulspor müsabakasından iki sakat oyuncu ile ayrıldıklarını belirten Güneş, "2-0 dan sonra oyun kontrolümüzdeydi. Biz de bazı oyuncuları çıkarıp, yenilerini aldık. Alex'i aldık. Daha çok top tutmamız gerekirken daha fazla kontra yedik. Gol sayımız düşebilir. Rakibin pozisyonu yok, atağı yok gol yedik. Yedimiz gol oyun disiplinini tamamen kopardı. Orta sahayı da kaybetmiştik. Sonra toparladık. Kontrol bizde olarak devam ettik. 3-1'e gelmesi sevindirici. Taraftarın böyle havada desteği takdire şayan. 3 puanla ayrılıp milli araya iyi girdik. Çarşamba idmana başlayacağız. Tayyip'in sakatlığı vardı. Masuaku da aynı şekilde. 2 sakat ile sahadan çıktık" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE GOLLER YERSENİZ HİÇBİR ŞEYİN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"
Hiçbir müsabakada rakibe ezilmediklerine değinen Güneş, "Top kayıplarımızı daha az yapacağız. İlk yarıda yapmamız gerekenleri ikinci yarı yaptık. Skor da bazen etkiliyor 2-0'ın rahatlığı var. Böyle goller yerseniz hiçbir şeyin altından kalkamayız. Hiçbir maçta rakibe ezilmedik. Sivas da dahil. Savunma yaparak yendi bizi. Bugün de öyle. Bunlar avantaj. Baskıları zaman zaman çok iyi yapıyoruz. Biz bu dalgalanmaları geçireceğiz. Oyuncular da yer bulacaklar. Orta sahadaki oyuncuların yeteneklerine inanıyorum. Aboubakar'ın yükselen grafiği var Cenk çalışıyor. Muleka gelirse rekabet olacak. Takım olmaya döndük. Kazanmayı hak etmedik kimse diyemez" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINI İYİ GEÇERSEK ÇOK DAHA BAŞKA ŞEYLER KONUŞURUZ"
Şenol Güneş, milli takım arasının ardından oynayacakları Fenerbahçe derbisinin sorulması üzerine, "O maça çok var. Bugünden itibaren milli takım oyunlarımız var. 14 oyuncu gidecek. Yarısından çoğu yok. Çarşamba idmanlara başlayacağız. Gelenlerin ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi maçların geri atılması dengeleri bozdu. Oyuncularımızı, takımı biliyoruz. Bazı sistem değişimleri yapmamız gerekebilir. Güzel maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" cevabını verdi.

"BU TİP YORUMLARI DOĞRU BULMUYORUM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor' açıklaması ile ilgili ise, "Hiçbir şey söylemiyorum. O tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın haksızlığa uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Talep ve beklentimiz yok, işimize odaklanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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