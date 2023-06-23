Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım" | Video

Son dakika haberleri: Basın toplantısı düzenleyen Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'a eski Fenerbahçe asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu eşlik ediyor. Aziz Yıldırım, açıklamasında "Kongrede kimse aday olmazsa ben aday olacağım." diyerek çağrıda bulundu.