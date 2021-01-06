Son dakika: Galatasaray'dan 5 transfer! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başı transfer dönemini sessiz geçiren ve teknik direktör Fatih Terim'in istediği isimleri takıma katamayan Galatasaray, 5 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde beş transfer yapma hedefinde. Öte yandan Fatih Terim, yönetime takımdan 4 isim verdi ve bu futbolcular haricinde bütün isimleri uygun teklif gelmesi halinde gözden çıkardı. Ara transfer dönemini en hareketli takımlardan biri olarak geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer gündemine dair detayları A Spor'a bağlanan Emre Kaplan aktardı.