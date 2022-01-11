Video Spor SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video

11.01.2022 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Konyaspor’da futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:27
Son Dakika: Konyaspor'da futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 11.01.2022 | 11:54
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın bu görüntüleri izleyenleri üzdü | Video 00:30
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın bu görüntüleri izleyenleri üzdü | Video 11.01.2022 | 11:13
SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:23
SON DAKİKA! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 11.01.2022 | 11:11
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kaza sonrası Ahmet Çalık’ın otomobilinin görüntüleri kamerada 00:36
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kaza sonrası Ahmet Çalık'ın otomobilinin görüntüleri kamerada 11.01.2022 | 11:28
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Kaza yerinden ilk görüntüler... 00:36
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Kaza yerinden ilk görüntüler... 11.01.2022 | 11:27
Murat Sancak: Belhanda ile görüşeceğiz 03:00
Murat Sancak: "Belhanda ile görüşeceğiz" 10.01.2022 | 23:48
SON DAKİKA: Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama... 11:48
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi! Canlı yayında açıklama... 10.01.2022 | 14:26
SON DAKİKA: Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 00:25
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
Samsun’da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu... 01:28
Samsun'da amatör maçta futbolcu ve teknik heyete saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu... 10.01.2022 | 13:04
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan VAR eleştirisi! Beşiktaş maçlarında... 06:30
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
Çaykur Rizespor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın izle | Video 03:36
Çaykur Rizespor-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın izle | Video 09.01.2022 | 16:33
Beşiktaş’ta sürpriz 11! Genç isim ilk 11’de. İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ilk 11’ler | Video 00:50
Beşiktaş'ta sürpriz 11! Genç isim ilk 11'de. İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ilk 11'ler | Video 09.01.2022 | 16:10
Tecrübeli futbolcu Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi! | Video 00:59
Tecrübeli futbolcu Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi! | Video 09.01.2022 | 10:37
Fatih Terim, Giresunspor yenilgisini yorumladı! Buna alışkın değilim... 06:53
Fatih Terim, Giresunspor yenilgisini yorumladı! "Buna alışkın değilim..." 08.01.2022 | 23:06
Volkan Demirel’den hakem isyanı! 02:49
Volkan Demirel'den hakem isyanı! 08.01.2022 | 19:50
Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video 06:46
Dolandırıcı ve sakatlık şokuna rağmen 5. dünya şampiyonluğunu almayı başardı | Video 06.01.2022 | 16:06
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon’a ayak bastı! 02:19
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı! 06.01.2022 | 12:54
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor GENİŞ MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER İZLE! TFF Beşiktaş 4-2 Antalyaspor maç özeti tüm goller izle | Video 03:38
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor GENİŞ MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER İZLE! TFF Beşiktaş 4-2 Antalyaspor maç özeti tüm goller izle | Video 06.01.2022 | 12:08
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Penaltılar sonucu: 5-3 | MAÇ SONUCU-ÖZET 09:08
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022 | 01:33
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor PENALTI ATIŞLARI 07:59
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022 | 23:45

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA