Video Spor Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi

Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi

Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi
23.08.2021 | 10:32

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Son dakika haberi... Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in transferi için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takım oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Hollandalı futbolcu gün içerisinde Trabzon'a gelecek. Stefano Denswil, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listede sol ayaklı stoperler arasında ön sıralarda yer alıyordu.c

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