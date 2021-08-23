Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi

Son dakika haberi... Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in transferi için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili takım oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Hollandalı futbolcu gün içerisinde Trabzon'a gelecek. Stefano Denswil, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listede sol ayaklı stoperler arasında ön sıralarda yer alıyordu.c