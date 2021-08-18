Video Spor Taraftar Marcao'ya tepkili | Video

Taraftar Marcao'ya tepkili | Video

Taraftar Marcao'ya tepkili | Video
18.08.2021 | 14:14

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Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na maç sırasında saldırıp kafa ve yumruk atması Türkiye'nin spor gündemine oturdu. Taraftarların bir çoğu Marcao'nun gönderilmesini isterken bazıları da para cezası verilmesi gerekli diyor. A Spor, Marcao ve Kerem olayını taraftarlara sordu.

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