Trabzonspor 8 transfer yapacak!

Fırtına, yeni sezon için takım planlamasını yaptı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Trabzonspor, harcama limitinin belirlenmesinden sonra minumum 8 transfer yapacak. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Trabzonspor'un Hadebe için de girişimleri var. Kısa zaman içerisinde Marlon transferinin de açıklanmasını bekliyoruz. Mendoza için de ciddi hamleler var. Fırtına en az 8 transfer gerçekleştirecek" dedi.