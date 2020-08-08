Trabzonspor 8 transfer yapacak!
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Fırtına, yeni sezon için takım planlamasını yaptı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Trabzonspor, harcama limitinin belirlenmesinden sonra minumum 8 transfer yapacak. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Trabzonspor'un Hadebe için de girişimleri var. Kısa zaman içerisinde Marlon transferinin de açıklanmasını bekliyoruz. Mendoza için de ciddi hamleler var. Fırtına en az 8 transfer gerçekleştirecek" dedi.