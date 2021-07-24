Video Spor Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın keyfi yerinde!

Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın keyfi yerinde!

Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın keyfi yerinde!
24.07.2021 | 20:54

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi Trabzonspor, hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

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