Türk Telekom stadının çatısındaki çalışma drone ile görüntülendi | Video

Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına dev güneş enerjisi santrali kurulma çalışmaları devam ediyor. Çatıda 40 bin metrekare alana kurulacak güneş enerjisi panelleri tamamlandığında yılda yaklaşık 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer olarak elektrik üretecek. Panel kurulmasına ilişkin çatıdaki hummalı çalışma drone ile görüntülendi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılan anlaşma neticesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına dev güneş enerjisi santrali kuruluyor. Kurulum çalışmaları kapsamında stadın yanına büyük bir vinç yerleştirildi. Çatının üzerinde bulunan işçiler ise panellerin takılacağı kısımlarda çalışmalarına devam ediyor.

Drone ile görüntülenen çalışmalarda işçilerin güvenlik halatlarına bağlı bir şekilde panellerin yerleştirilecekleri yerler için uygun alan hazırladıkları görüldü.

40 bin metrekare alana kurulacak tesisin 10 yıl boyunca bakım ve işletmesi Enerjisa tarafından gerçekleştirilecek. Galatasaray, sözleşme süresi boyunca üretilen elektrik miktarı üzerinden ödeme yapacak. Kurulacak panellerin, yılda yaklaşık 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer olarak 4.637 MWh elektrik üretmesi bekleniyor. Stadyumun, çatısına kurulacak 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,1 MW kurulu güç kapasitesine ulaşılacağı ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyacağı öğrenildi. Temiz enerjiye geçiş sayesinde yılda yaklaşık 3 bin 250 ton CO2 salınımının önüne geçiliyor ve 200 bin ağacın kurtarılması sağlanıyor.