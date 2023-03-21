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UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video

21.03.2023 | 13:24

Bu sezon kazanan takımın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kaldıracağı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve 2005 yılından bugüne kadar oynanan final maçlarında yıldız futbolcuların giydiği formalar, kramponlar ile maçlarda kullanılan toplar, hakem formaları gibi birçok eşya Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'nda bulunan Bussines Class Lounge'da sergilenmeye başladı.

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THY'nin, 'UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri' temalı sergisi İstanbul Havalimanı'nda yer alan THY Bussines Lounge'daki müze salonunda futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Eserlerin yıllara göre kronolojik olarak sıralandığı sergi, 'Miracle of Istanbul' olarak bilinen 2005 yılındaki efsane Milan - Liverpool finalinden başlayıp, 2023 yılına kadar olan 18 finale ait birbirinden değerli ürünlere ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışı THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, UEFA Sponsorluk ve Lisanslama Yöneticisi Guilaume Sabran ve diğer davetliler tarafından gerçekleştirildi. Sergide Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane gibi yıldız futbolcuların Şampiyonlar Ligi final maçlarında giydiği forma, şort, krampon, müsabakalarda kullanılan toplar ile hakemlerin giydiği formaların yanı sıra Şampiyonlar Ligi Kupası da yer alıyor.

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