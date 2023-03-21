UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video
Bu sezon kazanan takımın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kaldıracağı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve 2005 yılından bugüne kadar oynanan final maçlarında yıldız futbolcuların giydiği formalar, kramponlar ile maçlarda kullanılan toplar, hakem formaları gibi birçok eşya Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'nda bulunan Bussines Class Lounge'da sergilenmeye başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video 21.03.2023 | 13:24
00:56
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 21.03.2023 | 10:43
02:24
Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı | Video 20.03.2023 | 14:31
04:32
01:30
Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 20.03.2023 | 08:36
01:25
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video 19.03.2023 | 12:22
03:41
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video 19.03.2023 | 12:34
04:09
Vincent Aboubakar: "Gollerimin devamı gelecek" | Video 19.03.2023 | 09:18
15:58
05:56
00:43
10:46
04:17
Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK 16.03.2023 | 16:51
00:17
Chelsea'li Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı | Video 16.03.2023 | 16:47
09:22
01:59
13:42
02:44
Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı | Video 10.03.2023 | 20:36
08:23
Sevilla 2-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Hala umudumuz var" | Video 10.03.2023 | 08:38