Video Spor Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı! "Gitmek istiyorum" | Video
Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı!

Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı! "Gitmek istiyorum" | Video

13.05.2022 | 15:23

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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, A Spor ekranında Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlıyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum." diyerek transfer olmak istediğini itiraf etti.

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