Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı! "Gitmek istiyorum" | Video

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, A Spor ekranında Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlıyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum." diyerek transfer olmak istediğini itiraf etti.