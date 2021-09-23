iPhone 13'ün ve iPhone 13 Pro serisinin detayları ne? Apple'ın 2021 9'uncu nesil iPad ve 7'inci nesil Apple Watch'ın özellikleri...

Apple 13'ün uğursuzluğuna neden inanmıyor? Çinliler 4'ü neden uğursuz kabul ediyor? Apple eğitim dönemine 9'uncu nesil iPad ve 7'inci nesil Apple Watch ile girdi. İşte 2021 model iPhone 13'ün ve iPhone 13 Pro serisinin kamera detayları... Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, Apple Apple'ın iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad ve 7'inci nesil Apple Watch'ın detaylarını değerlendirdi...