iPhone 13'ün ve iPhone 13 Pro serisinin detayları ne? Apple'ın 2021 9'uncu nesil iPad ve 7'inci nesil Apple Watch'ın özellikleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:39
01:58
Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar 23.09.2021 | 12:00
02:40
Selçuk Bayraktar, Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuştu | Video 22.09.2021 | 13:10
02:25
TEKNOFEST'te SOLOTÜRK rüzgarı | Video 22.09.2021 | 11:53
03:41
Yerli ve milli araçlar havadan havadan görüntülendi | Video 21.09.2021 | 16:12
04:08
01:12
Gökbey ve Atak'tan TEKNOFEST'e özel uçuş | Video 21.09.2021 | 14:43
01:46
Türkiye’nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST’te | Video 21.09.2021 | 13:41
05:07
01:00
00:17
TEKNOFEST'teki yer kontrol istasyonuna, gençlerden yoğun ilgi | Video 21.09.2021 | 11:57
02:05
00:13
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 20.09.2021 | 16:56
03:44
SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi | Video 19.09.2021 | 08:41
02:19
00:23
Çinli astronotlar 90 günlük görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü | Video 17.09.2021 | 10:28
08:43
03:17
Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı! İşte iPhone Türkiye fiyatları | Video 15.09.2021 | 08:53
05:31
Apple 13'ün uğursuzluğuna neden inanmıyor? Çinliler 4'ü neden uğursuz kabul ediyor? Apple eğitim dönemine 9'uncu nesil iPad ve 7'inci nesil Apple Watch ile girdi. İşte 2021 model iPhone 13'ün ve iPhone 13 Pro serisinin kamera detayları... Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, Apple Apple'ın iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad ve 7'inci nesil Apple Watch'ın detaylarını değerlendirdi...