Video Teknoloji İsmail Demir'den KAPGAN paylaşımı | Video
İsmail Demir'den KAPGAN paylaşımı | Video

İsmail Demir'den KAPGAN paylaşımı | Video

29.01.2023 | 15:23

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "12.7 mm ağır makinalı tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen KAPGAN İnsansız Kara Aracımız, sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor" notuyla bir video paylaştı.

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