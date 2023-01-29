İsmail Demir'den KAPGAN paylaşımı | Video
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "12.7 mm ağır makinalı tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen KAPGAN İnsansız Kara Aracımız, sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor" notuyla bir video paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
İsmail Demir'den KAPGAN paylaşımı | Video 29.01.2023 | 15:23
07:15
SpaceX ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait iletişim uydusu fırlattı | Video 16.01.2023 | 10:24
04:57
Metaverse evreninde bilimsel kongre yaptılar | Video 21.12.2022 | 10:15
29:53
00:23
01:53
01:55
04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
12:01
Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 11.12.2022 | 10:42
03:22
04:43
03:04
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
01:17
İsmail Demir'den Milli Muharip Uçağı müjdesi | Video 23.11.2022 | 15:37
02:10
Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı | Video 20.11.2022 | 16:24
19:12
FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor 16.11.2022 | 11:42
02:38
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
13:10
Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor' 29.10.2022 | 09:21
01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
03:25
EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50