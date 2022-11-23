İsmail Demir'den Milli Muharip Uçağı müjdesi | Video

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi! Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık! 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız." notuyla bir video paylaştı.