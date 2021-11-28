Metaverse nedir? İnternetin geleceği ''Metaverse'' mü olacak? Hayatımızdaki neleri değiştirecek?
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Dünya üzerinde milyonlarca kişi “Metaverse nedir, ne anlama geliyor?, Zuckerberg şirketinin adını neden değiştirdi?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamını taşıyor. Sanal gerçeklik anlamında yeni adımlara imza atan sosyal medya devi bir çok kullanıcı tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, gündeme gelen yeni sanal dünya “Metaverse tam olarak nedir?” İşte tüm detaylar...