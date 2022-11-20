Milli insansız savaş uçağı Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı | Video

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Bayraktar KIZILELMA ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi’ni başarıyla geçti.