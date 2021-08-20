Video Teknoloji OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi | Video

OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi | Video

OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi | Video
20.08.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

OneWeb’e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi | Video 01:53
OneWeb'e ait uyduların fırlatılma işlemi ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi | Video 20.08.2021 | 10:25
Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video 01:10
Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video 19.08.2021 | 15:39
Venüs’ten gelen sesler duyanları ürküttü | Video 00:52
Venüs'ten gelen sesler duyanları ürküttü | Video 19.08.2021 | 15:39
Solar Orbiter, Venüs’ün çarpıcı görüntüsünü yakaladı | Video 00:44
Solar Orbiter, Venüs'ün çarpıcı görüntüsünü yakaladı | Video 19.08.2021 | 15:39
Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın karizma yerle bir | Video 00:13
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ın karizma yerle bir | Video 19.08.2021 | 13:57
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 02:24
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video 18.08.2021 | 16:10
Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 05:45
Milli silahlı drone sistemi ‘Songar’ tüm versiyonlarıyla İDEF21’de | Video 18.08.2021 | 14:41
Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 03:46
Milli Muharip Uçak, 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı | Video 18.08.2021 | 09:58
İnsandan farkı yok! Boston Dynamics, Atlas’ın yeni görüntülerini yayınladı | Video 01:05
İnsandan farkı yok! Boston Dynamics, Atlas’ın yeni görüntülerini yayınladı | Video 18.08.2021 | 08:56
Türkiye’nin ilk silahlı drone sistemi Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor | Video 00:48
Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor | Video 15.08.2021 | 15:47
Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video 00:33
Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video 28.07.2021 | 15:18
Tesla’nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
Malezya polisinden ’Bitcoin’ operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 00:47
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 24.07.2021 | 11:57
Son Dakika: iPhone’lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone ’Evde Kal Türkiye’ alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 00:41
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 24.07.2021 | 11:04
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu’nun tanıtım videosu 00:59
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun tanıtım videosu 21.07.2021 | 13:10
DHA, Akkuyu NGS’nin inşaat sahasına girdi | Video 05:17
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 21.07.2021 | 12:02
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle 01:51
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle 20.07.2021 | 15:39
İsrailli şirketten casus yazılım! Telefonlar nasıl dinleme cihazına dönüşüyor? | Video 01:24
İsrailli şirketten casus yazılım! Telefonlar nasıl dinleme cihazına dönüşüyor? | Video 20.07.2021 | 11:35
Selçuk Bayraktar’dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023’te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 20.07.2021 | 10:50

İngiliz OneWeb şirketine ait 34 telekomünikasyon uydusunun fırlatılma işlemi, ateşlemeye 40 saniye kala iptal edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb'e ait olan ve tüm dünyaya internet kapsama alanı sağlama hedefiyle planlanan OneWeb takımyıldızı uydusu Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmayı beklerken son anda sorun yaşandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Soyuz 2.1b roketiyle 450 kilometrelik kutupsal yörüngeye bırakılması ve ardından kendi motorlarıyla bin 200 kilometre sınırına çıkması planlanan uydular, "arıza" engeline takıldı. Ateşleme hazırlıklarında roketi tutan kollar fırlatma için açılırken, rokete bağlı rampalardaki valflerde arıza tespit edildi. Roscosmos ve OneWeb şirketi tarafından yapılan canlı yayın sırasında, ateşlemeye 40 saniye kala fırlatma iptal edildi.

İngiliz OneWeb şirketi 2022 sonunda 648 uydunun uzaya fırlatılmasının planlandığını duyururken, Ruslar tarafından şuana kadar 252 OneWeb uydusu gönderildi. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen fırlatmanın önümüzdeki Cumartesi gecesi yapılması için çalışma başlatıldığı ve yarına kadar arızanın giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA