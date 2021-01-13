Video Teknoloji Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı | Video

Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı | Video

Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı | Video
13.01.2021 | 13:28

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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.

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Baykar Savunma Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden gece boyunca devam eden AKINCI'nın 3'üncü prototipinin testinden videolarını paylaştı. Görüntülerde, AKINCI'nın test yapılma görüntüleri görülüyor.

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