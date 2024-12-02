Selçuk Bayraktar’ın izinden giden gençler Roma’da dünya şampiyon oldu | Video 02.12.2024 | 10:23 İtalya'nın Roma kentinde 26 ülkenin farklı kategorilerden 398 takımının katıldığı Fibonaccii International Robot Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Kahramanmaraşlı gençler, Selçuk Bayraktar’ın izinden giderek bu başarıyı elde ettiklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olimpiyatları'na katılan Kahramanmaraşlı öğrenciler, ortaokul ve lise takımları Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 398 takımının katıldığı yarışmalarda ine Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı Roma'da dalgalandıran Kahramanmaraşlı genç buluşçular, Selçuk Bayraktar'ın açtığı yoldan ilerleyerek başarıyı yakaladıklarını ifade etti.

"SELÇUK BAYRAKTAR'IN İZİNDEN GİDİYORUM"

Selçuk Bayraktar'ın gençlere açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Mehmet Kayra Yenisoğancı, "Çok heyecanlandım ve çok mutlu hissettim. Selçuk Bayraktar'ın izinden gidiyorum ve onlar bize güveniyorlar biz de o güveni boşa çıkartmadık sonra da dünya şampiyonu olduk. Türkiye'yi geliştiriyorsun, başka bir yerden almıyorsun, kendin üretiyorsun. Ondan dolayı da ayrı bir sevki var, kendin yaptığın için onun da ayrı bir zevki var" dedi.

"KOD YAZMAK BENCE ÇOK GÜZEL"

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'ndan yarışmaya katılan Yiğithan Kaya, "Roma'da şampiyon olduk, Türkiye'yi temsil ettik bu yüzden de çok mutluyum. Geleceğin işi teknoloji olduğu için bizim için iyi oluyor. Kod yazmak bence çok güzel" diye konuştu.

"BAYRAĞI ORADA DALGALANDIRMAK BAMBAŞKA BİR HİS"

Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yağız Akça, "2 farklı kategoride hem ortaokul hem de lise kategorisinde çizgi izleyen kategorisinde şampiyon olduk. 8 senelik edindiğim tecrübelerimi diğer takım arkadaşlarımla paylaşarak dünya şampiyonasına katıldık ve bu bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak robotumuzuz daha da fazla geliştirdik. Çok farklı bir duygu çünkü ülkemizi orada temsil etmek, bayrağı orada dalgalandırmak bambaşka bir his" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BİR SELÇUK BAYRAKTAR ÇIKABİLİR BURADAN"

Birbirinden değerli çocukların şampiyon olduğunu ifade eden takım koçu Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Kaya, ise şunları dile getirdi: "Şu anda teknoloji kimin elinde güçlüyse savaşları kazanmada en büyük avantajlara sahiptir. Biz de çocuklarımıza gelecekte belki bir Selçuk Bayraktar çıkabilir buradan. Bir tanesinin ruhuna dokunsak ve onu büyük bir projenin başında görsek bizim için en büyük mutluluktur. Bizim en büyük hedefimiz öğrencilerimizi bu işin içerisine kanalize edip bir Selçuk Bayraktar gibi, bir Tesla yapıyorlar bizim ülkemizde neden bunu yapan genç yetişmesin"